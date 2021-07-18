مباشر | مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

شؤون فلسطينية

نفتالي بينت يصدر تعليمات بمواصلة اقتحام باحات الأقصى

نفتالي بينت يصدر تعليمات بمواصلة اقتحام باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأحد، تعليمات بمواصلة اقتحام المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة بشكل منظم وآمن.

وأوضح مكتب بينت، أنه أجرى تقييمًا للوضع بمشاركة وزير الأمن الداخلي والمفتش العام لشرطة الاحتلال فيما يتعلق بالأحداث في الأقصى، مشيرًا إلى أنه يتلقى تحديثات منظمة وسيقوم بإجراء تقييمات إضافية للوضع في الساعات المقبلة.

يشار إلى أن مئات المستوطنين المتطرفين، اقتحموا صباح اليوم باحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال التي حولت القدس المحتلة لثكنة عسكرية ومنعت الفلسطينيين التواجد بساحات الحرم، بعد أن اقتحمته الوحدات الخاصة عقب صلاة الفجر لتأمين اقتحامات المستوطنين بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وتقدم الحاخام يهودا غليك، اقتحامات مئات المستوطنين للأقصى، الذين نفذوا بحراسة شرطة الاحتلال جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.

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