مباشر | مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

شؤون فلسطينية

"الأوقاف" تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

"الأوقاف" تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس
اعتقال مرابطة في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ما تعرض له المسجد الأقصى صباح اليوم من تدنيس واسع لساحاته ومحاولة أداء طقوس تلمودية من قبل عشرات المستوطنين في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل المزعوم" بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تخلله اعتداء على المصلين والمرابطين هناك وإغلاق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية واحتجاز من بداخله .

وأكد حسام أبو الرب وكيل الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الاقتحامات اليومية تستهدف استقلالية المسجد الأقصى خاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية  إلى انتهاكات ممنهجة  ومدروسة بغية السيطرة عليه وتهويده.

وأضاف: أن الحملة الإسرائيلية القديمة الجديدة والقائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع لشاهد على العنصرية البغيضة التي يمارسها الاحتلال على المقدسات.

وشدد على أن ما يجري الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات.

أخبار ذات صلة

فلسطين: لا وفيات و58 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: لا وفيات و58 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ثابت يوضح طبيعة عمل خطوط الكهرباء بغزة خلال عيد الأضحى المبارك

ثابت يوضح طبيعة عمل خطوط الكهرباء بغزة خلال عيد الأضحى المبارك

الرئاسة الفلسطينية تحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى وتحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية التصعيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى وتحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية التصعيد

حسين الشيخ: ‏اقتحام الأقصى قرار سياسي إسرائيلي لتثبيت أمر واقع احتلالي

حسين الشيخ: ‏اقتحام الأقصى قرار سياسي إسرائيلي لتثبيت أمر واقع احتلالي

نفتالي بينت يصدر تعليمات بمواصلة اقتحام باحات الأقصى

نفتالي بينت يصدر تعليمات بمواصلة اقتحام باحات الأقصى

الجهاد الإسلامي: المقاومة ترفض القبول بشروط جديدة والصواريخ حاضرة

الجهاد الإسلامي: المقاومة ترفض القبول بشروط جديدة والصواريخ حاضرة

غزة: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 34 إصابة جديدة

غزة: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 34 إصابة جديدة

الجهاد الإسلامي: ما يجري في الأقصى إرهاب وعدوان يمس كل المسلمين

الجهاد الإسلامي: ما يجري في الأقصى إرهاب وعدوان يمس كل المسلمين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

"الأوقاف" تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

الجهاد الإسلامي: ما يجري في الأقصى إرهاب وعدوان يمس كل المسلمين

الجهاد الإسلامي: ما يجري في الأقصى إرهاب وعدوان يمس كل المسلمين

بالأسماء: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظات الضفة

بالأسماء: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظات الضفة

ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

الطقس: الكتلة الهوائية الحارة تتواصل.. ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بـ 6 درجات مئوية

الطقس: الكتلة الهوائية الحارة تتواصل.. ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بـ 6 درجات مئوية

راصد جوي يكشف موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة الحالية

راصد جوي يكشف موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة الحالية

الاحتلال يعتدي على شبان قرب باب العامود في القدس المحتلة

الاحتلال يعتدي على شبان قرب باب العامود في القدس المحتلة

منوعات

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني &#34;الفار لعب في عبي&#34;

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني "الفار لعب في عبي"

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

دلال عبدالعزيز لسمير غانم &#34;خليه يشد حيله&#34;.. بالتفاصيل المؤثرة

دلال عبدالعزيز لسمير غانم "خليه يشد حيله".. بالتفاصيل المؤثرة

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

عربي

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق