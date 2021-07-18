غزة: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 34 إصابة جديدة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا اليوم الأحد، بعد إجراء 383 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة: "تم تسجيل (34) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 11 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، و لا يوجد حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 115641 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 1420 حالة، إجمالي المتعافين 113141 حالة، إجمالي الوفيات 1080 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 226300جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 97151 شخصا.