الجهاد الإسلامي: ما يجري في الأقصى إرهاب وعدوان يمس كل المسلمين

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأستاذ طارق سلمي، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم يمثل "إرهاباً وعدواناً يمس كل العرب والمسلمين".وقال سلمي تصريح صحفي اليوم الأحد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في الوقت الذي يعلن العدو الصهيوني عن نواياه العدوانية بحق أحد أقدس مقدسات المسلمين، فإن بعض الدول والحكام يصرون على التطبيع والعلاقة مع هذا العدو الذي يعتدي على مسرى رسول الله".وأوضح أن اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى تشعل غضب المسلمين جميعاً، وتابع بالقول: من لا يغضب إزاء ما يجري في القدس والأقصى عليه أن يراجع دينه وانتماءه العربي".ودعا سلمي جماهير الشعب الفلسطيني في القدس وكافة مدن الداخل المحتل إلى النفير العام والتوجه للمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين وجنود الاحتلال، وإشعال المواجهات في كل المناطق.