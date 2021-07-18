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شؤون فلسطينية

حماس تدعو إلى الزحف نحو القدس والمرابطة في ساحات الأقصى

حماس تدعو إلى الزحف نحو القدس والمرابطة في ساحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن إطلاق قوات الاحتلال العنان لقطعان مستوطنيه الضالة لا يعكس حالة سيطرة وسيادة، وإنما هو تعبير عن عجز ونقص يحاول الاحتلال ترقيعه، بعد أن واجهه شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل وقطاع غزة، ببسالة أثبتت للقاصي والداني أن جذوة المقاومة في وجدان شعبنا لم ولن تنطفئ.

وقال في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، عقب اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل": "إن شعبنا الفلسطيني الذي خرّج الشهيد البطل علاء أبو ادهيم، والشهدين الجمل، والشهيد معتز حجازي، وأبطال عملية ساحة قبة الصخرة المحمّدين الثلاثة، لا يزال يزخر بأمثال هؤلاء الأبطال وبمن هم جاهزون ومتأهبون للعودة إلى مثل صنيعهم، فليلتقط الاحتلال الرسالة، وليعِ الدرس جيداً، فطهر القدس دونه الدماء والأرواح".

كما دعا شعبنا من جديد إلى الزحف نحو القدس، والتواجد والمرابطة في ساحات الأقصى وأزقة البلدة القديمة، والمواظبة على هذا النفير إلى صلاة عيد الأضحى لنفوت الفرصة على المحتل من أن يستفرد بالقدس والأقصى.

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