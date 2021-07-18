بالأسماء: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظات الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.في جنين: ذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين سعيد وكاسر علي قبلاوي، وكلاهما في العشرينات من العمر، أثناء تواجدهما في أرضهما بسهل بلدة برقين جنوب غرب جنين.يشار إلى أن شقيق الأسيرين خالد قد اعتقل منذ العام 2018، ومحكوم بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف.وفي رام الله: داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب مجدي شوقي البرغوثي (34 عامًا) في قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، وقامت بتفتيشه قبل اعتقاله.وفي بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال كل من: سند أحمد طقاطقة، وراضي صلاح طقاطقة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب محمد عبد القادر سرحان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد ان أوقفت مركبته على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش".