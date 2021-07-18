مرشحة الكونغرس "نينا تورنر" تتعرض لضغوطات من اللوبي الصهيوني.. والجالية العربية تدعمها

رام الله - دنيا الوطنقدّم أبناء الجالية الفلسطينية والعربية دعمهم للمرشحة للكونغرس الأميركي عن ولاية "أوهايو" نينا تورنر التي تدافع دوما عن حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف.ونظم أبناء جاليتنا الفلسطينية والعربية لقاءات عدة بمشاركة عضوة الكونغرس من أصول فلسطينية رشيدة طليب، وقيادات من الجالية، لتقديم الدعم المادي لـتورنر، في حملتها الانتخابية، كونها تتعرض لحملة قاسية يقودها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث علّقت على ذلك، بالقول: "ان فوزها في الانتخابات سيرسل رسالة قوية للوبي الصهيوني بفشل سياساتهم ضدها".وكانت تورنر قد عبرت عن وقوفها مع شعبنا ابان العدوان الأخير على قطاع غزة بعد اعادة نشرها لعدد من التغريدات، أهمها: صورة لمسيرة تضامن في احدى الولايات الاميركية، مطالبة الجميع بالوقوف والتضامن مع شعبنا ضد اعتداءات دولة الاحتلال.