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شؤون فلسطينية

الطقس: الكتلة الهوائية الحارة تتواصل.. ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بـ 6 درجات مئوية

الطقس: الكتلة الهوائية الحارة تتواصل.. ودرجات الحرارة أعلى من معدلها بـ 6 درجات مئوية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد، وذروة الموجة الحارة، لذا يكون الجو، اليوم الأحد، شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو حارا نسبياً قي معظم المناطق حاراً في الأغوار، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثير الكتله الهوائية الحارة على البلاد وذروة الموجة الحارة، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، شديد الحرارة في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد، مع تراجع في حدتها، وانخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الاغوار، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

فيما تتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على البلاد، يوم الأربعاء، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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