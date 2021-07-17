شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة تكشف نسبة ما دخل لغزة من بضائع عبر (كرم أبو سالم)

الاقتصاد بغزة تكشف نسبة ما دخل لغزة من بضائع عبر (كرم أبو سالم)
رام الله - دنيا الوطن
أكد رامي أبو الريش، مدير عام المعابر في وزارة الاقتصاد بقطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة "لي الذراع" تجاه قطاع غزة.

وأشار أبو الريش في تصريحات مساء اليوم السبت، إلى أن معبر (كرم أبو سالم) التجاري جنوبي قطاع غزة، لا زال يعمل بشكل جزئي، لافتا إلى أن ما دخل القطاع مقتصر على بعض الشاحنات من الملابس والاقمشة، فيما يمنع إدخال المواد الخام ومواد البناء.

وفي السياق، أكد أبو الريش، أن 30% فقط نسبة ما سمح الاحتلال بإدخاله إلى غزة مقارنة بما كان قبل العدوان

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