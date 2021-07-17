شؤون فلسطينية

اعلام الاحتلال: وفد دبلوماسي دولي يزور أنفاق (حزب الله) و(حماس)

اعلام الاحتلال: وفد دبلوماسي دولي يزور أنفاق (حزب الله) و(حماس)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن وفداً دبلوماسياً دوليا يزور المنطقة، بهدف الاطلاع على الأنفاق، التي ادعت إسرائيل بأنه تم حفرها من قبل حزب الله في الشمال وحركة حماس في قطاع غزة.

وأكد موقع قناة (i24 news) الإسرائيلية، اليوم السبت، أن إسرائيل استقبلت، أمس، وفدا من السفراء الأجانب لدى الأمم المتحدة وأمريكا بمشاركة دبلوماسيين من التشيك والدومينيكان وأستراليا والأرجنتين وبوتان وغواتيمالا وأوكرانيا وتونغا والمجر وكينيا.

وأشار الموقع إلى أن زيارة الوفد الدبلوماسي الدولي إلى إسرائيل، ستستمر لمدة أسبوع، لافتا إلى أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الأنفاق.

أخبار ذات صلة

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

كيف علق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على قرار برشلونة بنقل مباراته امام (بيتار) الإسرائيلي؟

كيف علق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على قرار برشلونة بنقل مباراته امام (بيتار) الإسرائيلي؟

الاحتلال يقمع وقفة اسناد لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة

الاحتلال يقمع وقفة اسناد لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة

(هآرتس): إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

(هآرتس): إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

كاتبة إسرائيلية: الفلسطينيون بالضفة تعلموا من قطاع غزة طريقة تهجير المستوطنين

كاتبة إسرائيلية: الفلسطينيون بالضفة تعلموا من قطاع غزة طريقة تهجير المستوطنين

قيادي بـ (حماس): أي حماقة من الاحتلال في القدس قد تفجر الأوضاع

قيادي بـ (حماس): أي حماقة من الاحتلال في القدس قد تفجر الأوضاع

غزة: سلطة الطاقة تعلن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد غداً الأحد

غزة: سلطة الطاقة تعلن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد غداً الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

عباس زكي يستقبل رئيس قائمة &#34;الحرية والكرامة&#34; أمجد شهاب

عباس زكي يستقبل رئيس قائمة "الحرية والكرامة" أمجد شهاب

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

جامعة الاستقلال تصدر بياناً رداً على اتهامات حول نقل الموقوفين بقتل نزار بنات إليها

جامعة الاستقلال تصدر بياناً رداً على اتهامات حول نقل الموقوفين بقتل نزار بنات إليها

&#34;الطب الوقائي&#34;: الطفرة الهندية موجودة بمعظم المحافظات الشمالية وهذا أمر خطير

"الطب الوقائي": الطفرة الهندية موجودة بمعظم المحافظات الشمالية وهذا أمر خطير

(أونروا): الولايات المتحدة تساهم بمبلغ إضافي قدره 135.8 مليون دولار

(أونروا): الولايات المتحدة تساهم بمبلغ إضافي قدره 135.8 مليون دولار

هل تقبل حكومة الاحتلال مطالب الرئيس عباس لاستئناف المفاوضات؟

هل تقبل حكومة الاحتلال مطالب الرئيس عباس لاستئناف المفاوضات؟

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: أحمد عزّ يهاجم محمد رمضان &#34;عيب&#34;.. ما القصة؟

شاهد: أحمد عزّ يهاجم محمد رمضان "عيب".. ما القصة؟

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسخريته من محمد رمضان

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسخريته من محمد رمضان

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره باقتحامه عالم الموضة والأزياء

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره باقتحامه عالم الموضة والأزياء

شاهد: أحمد فلوكس يثير الجدل بأسرار كشفها عن حلا شيحة شقيقة طليقته

شاهد: أحمد فلوكس يثير الجدل بأسرار كشفها عن حلا شيحة شقيقة طليقته

شاهد: والد حلا شيحة يشن هجومًا على ابنته &#34;مش هنفضل ساكتين&#34;

شاهد: والد حلا شيحة يشن هجومًا على ابنته "مش هنفضل ساكتين"

لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تعتذر بشكل رسمي لرامي صبري

لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تعتذر بشكل رسمي لرامي صبري

شاهد: زوج حلا شيحة يهدد تامر حسني بسببها.. بالتفاصيل

شاهد: زوج حلا شيحة يهدد تامر حسني بسببها.. بالتفاصيل

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن وجهها وتشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن وجهها وتشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;وخري عني وعالجي نفسيتك&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "وخري عني وعالجي نفسيتك".. ما السبب؟

عربي

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بـ(كورونا)

السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بـ(كورونا)

في ولاية رئاسية جديدة.. الأسد يؤدي القسم الدستوري رئيساً لسوريا

في ولاية رئاسية جديدة.. الأسد يؤدي القسم الدستوري رئيساً لسوريا