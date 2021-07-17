اعلام الاحتلال: وفد دبلوماسي دولي يزور أنفاق (حزب الله) و(حماس)

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن وفداً دبلوماسياً دوليا يزور المنطقة، بهدف الاطلاع على الأنفاق، التي ادعت إسرائيل بأنه تم حفرها من قبل حزب الله في الشمال وحركة حماس في قطاع غزة.وأكد موقع قناة (i24 news) الإسرائيلية، اليوم السبت، أن إسرائيل استقبلت، أمس، وفدا من السفراء الأجانب لدى الأمم المتحدة وأمريكا بمشاركة دبلوماسيين من التشيك والدومينيكان وأستراليا والأرجنتين وبوتان وغواتيمالا وأوكرانيا وتونغا والمجر وكينيا.وأشار الموقع إلى أن زيارة الوفد الدبلوماسي الدولي إلى إسرائيل، ستستمر لمدة أسبوع، لافتا إلى أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الأنفاق.