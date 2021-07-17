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العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية أن عناصرها تمكنوا من إخماد حريق اندلع في مطار المثنى وسط العاصمة بغداد وإنقاذ حاوية للعتاد والصواريخ المتوسطة تقع على مقربة من موقع الحادث.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان صدر عنها اليوم السبت أن فرقها "بإجراء خاطف وتدخل سريع استطاعت السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة تجاورها حاوية الأعتدة والصواريخ المذكورة في المطار، وإطفائها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشددت المديرية على أن فرقها "بذلت جهودا كبيرة وشجاعة قل نظيرها في مواجهة الخطر وأبعدت النيران عن حاوية الأعتدة المجاورة لموقع الحادث"، مؤكدة أن الحريق انتهى دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.

ولفتت المديرية إلى أنها طلبت فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث اعتمادا على تقرير خبير الأدلة الجنائية.







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