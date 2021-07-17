شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع وقفة اسناد لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة

الاحتلال يقمع وقفة اسناد لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، وقفة منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بحق أهلنا بحي الشيخ جراح وسلوان في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المشاركين في الوقفة التي أقيمت على مدخل حي الشيخ جراح، وأطلقت باتجاههم قنابل الصوت، وفرقتهم بالقوة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال عضو إقليم حركة "فتح" في القدس عاهد الرشق، إن الوقفة تأتي للمطالبة بوقف العدوان المتواصل على أهالي الحي، ووقف تقييد حركة المواطنين.

وأضاف: أن الوقفة اليوم تؤكد وقوف أبناء شعبنا صفا واحدا في الدفاع عن أرضنا ومساندة أهالنا في حي الشيخ جراح وسلوان، في معركتهم مع الاحتلال ومستوطنيه.

وحول الاحتلال الاسرائيلي بأذرعه المختلفة حي الشيخ جراح في القدس المحتلة إلى بؤرة عسكرية وضيق على الأهالي ومنعهم من الحركة بحرية.

ويواجه أهالي حي الشيخ، خطر نكبة جديدة بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال عددا من العائلات بإخلاء منازلها، لإحلال المستوطنين بدلا منهم.

ويخطط الاحتلال لتوسيع مشاريع الاستيطان في الحي، بهدف تطويق البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني.

أخبار ذات صلة

اعلام الاحتلال: وفد دبلوماسي دولي يزور أنفاق (حزب الله) و(حماس)

اعلام الاحتلال: وفد دبلوماسي دولي يزور أنفاق (حزب الله) و(حماس)

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

كيف علق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على قرار برشلونة بنقل مباراته امام (بيتار) الإسرائيلي؟

كيف علق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على قرار برشلونة بنقل مباراته امام (بيتار) الإسرائيلي؟

(هآرتس): إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

(هآرتس): إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

كاتبة إسرائيلية: الفلسطينيون بالضفة تعلموا من قطاع غزة طريقة تهجير المستوطنين

كاتبة إسرائيلية: الفلسطينيون بالضفة تعلموا من قطاع غزة طريقة تهجير المستوطنين

قيادي بـ (حماس): أي حماقة من الاحتلال في القدس قد تفجر الأوضاع

قيادي بـ (حماس): أي حماقة من الاحتلال في القدس قد تفجر الأوضاع

غزة: سلطة الطاقة تعلن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد غداً الأحد

غزة: سلطة الطاقة تعلن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد غداً الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

عباس زكي يستقبل رئيس قائمة &#34;الحرية والكرامة&#34; أمجد شهاب

عباس زكي يستقبل رئيس قائمة "الحرية والكرامة" أمجد شهاب

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

جامعة الاستقلال تصدر بياناً رداً على اتهامات حول نقل الموقوفين بقتل نزار بنات إليها

جامعة الاستقلال تصدر بياناً رداً على اتهامات حول نقل الموقوفين بقتل نزار بنات إليها

&#34;الطب الوقائي&#34;: الطفرة الهندية موجودة بمعظم المحافظات الشمالية وهذا أمر خطير

"الطب الوقائي": الطفرة الهندية موجودة بمعظم المحافظات الشمالية وهذا أمر خطير

(أونروا): الولايات المتحدة تساهم بمبلغ إضافي قدره 135.8 مليون دولار

(أونروا): الولايات المتحدة تساهم بمبلغ إضافي قدره 135.8 مليون دولار

هل تقبل حكومة الاحتلال مطالب الرئيس عباس لاستئناف المفاوضات؟

هل تقبل حكومة الاحتلال مطالب الرئيس عباس لاستئناف المفاوضات؟

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: أحمد عزّ يهاجم محمد رمضان &#34;عيب&#34;.. ما القصة؟

شاهد: أحمد عزّ يهاجم محمد رمضان "عيب".. ما القصة؟

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسخريته من محمد رمضان

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسخريته من محمد رمضان

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره باقتحامه عالم الموضة والأزياء

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره باقتحامه عالم الموضة والأزياء

شاهد: أحمد فلوكس يثير الجدل بأسرار كشفها عن حلا شيحة شقيقة طليقته

شاهد: أحمد فلوكس يثير الجدل بأسرار كشفها عن حلا شيحة شقيقة طليقته

شاهد: والد حلا شيحة يشن هجومًا على ابنته &#34;مش هنفضل ساكتين&#34;

شاهد: والد حلا شيحة يشن هجومًا على ابنته "مش هنفضل ساكتين"

لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تعتذر بشكل رسمي لرامي صبري

لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تعتذر بشكل رسمي لرامي صبري

شاهد: زوج حلا شيحة يهدد تامر حسني بسببها.. بالتفاصيل

شاهد: زوج حلا شيحة يهدد تامر حسني بسببها.. بالتفاصيل

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن وجهها وتشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن وجهها وتشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;وخري عني وعالجي نفسيتك&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "وخري عني وعالجي نفسيتك".. ما السبب؟

عربي

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بـ(كورونا)

السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بـ(كورونا)

في ولاية رئاسية جديدة.. الأسد يؤدي القسم الدستوري رئيساً لسوريا

في ولاية رئاسية جديدة.. الأسد يؤدي القسم الدستوري رئيساً لسوريا