(هآرتس): إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (هآرتس)، أن إسرائيل تدرس اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وذلك بعد ضغوط أمريكية.وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تدرس جملة من الإجراءات، من بينها تقليص جبي التزامات السلطة المالية، بهدف تحسين وضعها الاقتصادي واستقراره.وكان موقع (واللا) الإسرائيلي، ذكر أمس الجمعة، أن مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، الذي زار إسرائيل ورام الله هذا الأسبوع، حذر في محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير.وقال مراسل موقع (واللا) باراك رافيد: إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي طالب إسرائيل باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية.