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السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بـ(كورونا)

السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 1098 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1207 حالات، ووفاة 15 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس (كورونا) تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 508521 إصابة، من بينها  10905 حالات نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1386 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 489553 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8063 حالة وفاة.

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