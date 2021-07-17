دولي

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليابان

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليابان
رام الله - دنيا الوطن
قالت مديرية الأرصاد الجوية في اليابان، إن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة ضرب جنوب غرب البلاد، ولكن لا يوجد خطر حدوث تسونامي في المنطقة.

وذكرت المديرية، أن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا في البحر الداخلي لليابان. وشعر سكان محافظات ياماغوتشي وأويتا وإيهيمي بهزات تصل إلى 4 درجات على مقياس الهزات الأرضية ذي السبع درجات المعتمد في اليابان. وتم تسجيل هزات أقل حدة في 15 محافظة أخرى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات ولا عن خسائر أو دمار.

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