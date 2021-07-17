دولي

إعلام: مقتل طفلة وإصابة خمسة آخرين جراء إطلاق نار في واشنطن

إعلام: مقتل طفلة وإصابة خمسة آخرين جراء إطلاق نار في واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة في السادسة من عمرها مصرعها، وأصيب 5 آخرون، جراء إطلاق نار في منطقة كولومبيا في واشنطن العاصمة.

وقالت الشرطة: "إن الفتاة المصابة البالغة من العمر 6 سنوات توفيت في المستشفى. وأصيب خمسة آخرون، ثلاثة رجال وامرأتان، لكن حياتهم ليست في خطر"، بحسب وكالة (سبوتنك الروسية).

ولم يتم القبض على أحد فيما يتعلق بإطلاق النار حتى الآن.

في الأسبوع الماضي، أطلق النار على اثنين من العملاء الفيدراليين للمكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وأحد ضباط الشرطة أثناء إجراء تحقيق في شيكاغو، إلينوي.

في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو، أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو حالة الطوارئ في ولايته، في محاولة للحد من عدد عمليات إطلاق النار والقتل.

وفي 2020، قُتل في الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف شخص بأسلحة نارية، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".

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