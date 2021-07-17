شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني جنوب محافظة الخليل.

وتأتي الوقفة التي دعا لها إقليم حركة "فتح" في يطا وضواحيها، وهيئة مقاومه الجدار والاستيطان، ولجنة الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل، وجبهة النضال الشعبي لمناسبة الذكرى الـ54 لانطلاقتها، اسنادا لأهالي القرية، التي تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، تهدف إلى الاستيلاء على أرضهم وترحيلهم عنها لصالح الاستيطان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد متحدثون خلال الوقفة أهمية تعزيز الوحدة والتلاحم والتصدي لكل محاولات الاحتلال ومستوطنيه، الهادفة إلى ترحيل المواطنين وسرقة أراضيهم وممتلكاتهم، وشددوا على وقوفهم صفا واحدا خلف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وشددوا على ضرورة تعزيز صمود الأهالي ودعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال، المتمثلة بهدم المنازل وآبار المياه، والاستيلاء على الأراضي، وملاحقة المواطنين واعتقالهم والتنكيل بهم.

وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين في الوقفة، واطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدت على عدد منهم بالضرب واحتجزت صحفيين ومنعتهم من التواجد في تلك المنطقة بذريعة انها منطقة عسكرية.

والتواني قرية صغيرة تقع في جنوب الخليل، ويعيش معظم أهلها في الكهوف، ويتعرضون لمضايقات يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

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