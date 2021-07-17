شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة تعلن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد غداً الأحد

سلطة الطاقة تعلن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد غداً الأحد
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية اليوم بأنها أصدرت توجيهاتها للجهات المختصة بتشغيل المولد الرابع في محطة التوليد وذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل موجة الحر الحالية وكذلك بمناسبة دخول عيد الأضحى المبارك.

وقد جاءت تلك المبادرة حسب سلطة الطاقة بتوجيهات من رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس والتي تأتي في اطار التوجهات والسياسات الحكومية الجديدة القاضية بتطبيق برامج وخطط عملية للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. 

وقد أكد م. سمير مطير رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية على أهمية هذه الخطوة في ظل هذه الظروف وخاصة مع دخول عيد الأضحى المبارك وما يحمله من خصوصية وطبيعته التي تتطلب وجود تيار كهربائي مناسب، وكذلك تزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في هذه الأوقات من العام والتي تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة وحاجة الناس المضاعفة للطاقة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة مهمة بالنسبة للقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية مثل موسم الأصطياف وما يرتبط به من اقتصاد محلي وفوائد أخرى كثيرة تعم على المواطنين والمجتمع بشكل عام.

ووجه مطير شكره لدولة قطر الشقيقة أميرا وشعبا وحكومة على مواقفهم الجادة بخصوص دعم قطاع الطاقة في غزة، كما أثنى على جهود السفير محمد العمادي لدوره المميز ومساعيه الجادة في إيجاد حلول عملية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة. 

وتطرق مطير لجهود سلطة الطاقة الفلسطينية وشركة توزيع الكهرباء والتحديات المرتبطة بهذا الملف، وقال بأن المؤسستين بذلتا جهودا استثنائية خلال السنوات السابقة وتمكنتا من إدارة تلك الأزمة بشكل حكيم رغم قلة الإمكانيات وانسداد الأفق أمام حلول جذرية لأزمة الكهرباء، مشيرا إلى الأداء المميز لشركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. 


ونوه إلى أهمية المشاريع التي تم تدشينها خلال الأسبوع الماضي والمتعلقة بإنجاز مشروعي إنارة شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الساحلي، حيث تم تنفيذهما بتوجيهات مباشرة من أ.عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي. 

وأكد م. مطير بأن تشغيل المولد الرابع من شأنه دعم جدول توزيع الكهرباء المعمول به بكمية كهرباء تقدر ب (20)ميجاوات وهي كمية ليست كبيرة ولكنها ستمكن شركة توزيع الكهرباء من تطبيق جدول ثمان ساعات وصل التيار بشكل كامل مع امكانية تطبيق بعض الزيادات في ساعات الليل كلما أمكن ذلك. 

ووجه مطير دعوته لجميع الأطراف بضرورة المساهمة في إيجاد حلول عملية وعاجلة لأزمة الكهرباء في قطاع غزة لأن إطالة أمد الأزمة سيترتب عليه تداعيات خطيرة على كافة القطاعات الحيوية وسيكون له تأثير خطير ومباشر على حياة المواطنين.

كما وجه مطير دعوه أخرى للمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة في هذه الأوقات من العام والتي يرتفع فيها الطلب على الكهرباء لمستويات قياسية، متمنيا أن تلقى دعوته استجابة من مختلف الأطراف والمكونات.

أخبار ذات صلة

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

كاتبة إسرائيلية: الفلسطينيون بالضفة تعلموا من قطاع غزة طريقة تهجير المستوطنين

كاتبة إسرائيلية: الفلسطينيون بالضفة تعلموا من قطاع غزة طريقة تهجير المستوطنين

قيادي بـ (حماس): أي حماقة من الاحتلال في القدس قد تفجر الأوضاع

قيادي بـ (حماس): أي حماقة من الاحتلال في القدس قد تفجر الأوضاع

حملة وطنية لنصرة الأسرى.. مركزية فتح تعقد اجتماعاً لتنفيذ قرارات المجلس الثوري

حملة وطنية لنصرة الأسرى.. مركزية فتح تعقد اجتماعاً لتنفيذ قرارات المجلس الثوري

عباس زكي يستقبل رئيس قائمة &#34;الحرية والكرامة&#34; أمجد شهاب

عباس زكي يستقبل رئيس قائمة "الحرية والكرامة" أمجد شهاب

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

جامعة الاستقلال تصدر بياناً رداً على اتهامات حول نقل الموقوفين بقتل نزار بنات إليها

جامعة الاستقلال تصدر بياناً رداً على اتهامات حول نقل الموقوفين بقتل نزار بنات إليها

&#34;الطب الوقائي&#34;: الطفرة الهندية موجودة بمعظم المحافظات الشمالية وهذا أمر خطير

"الطب الوقائي": الطفرة الهندية موجودة بمعظم المحافظات الشمالية وهذا أمر خطير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

الخليل: الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية رفضا لاعتداءات المستوطنين بحق أهالي التواني

عباس زكي يستقبل رئيس قائمة &#34;الحرية والكرامة&#34; أمجد شهاب

عباس زكي يستقبل رئيس قائمة "الحرية والكرامة" أمجد شهاب

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

القبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات بضواحي القدس

القبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات بضواحي القدس

الرئيس عباس ينعى عضو اللجنة التنفيذية الأسبق محمد ملحم

الرئيس عباس ينعى عضو اللجنة التنفيذية الأسبق محمد ملحم

&#34;الخارجية&#34; ترحب بالإدانات الدولية لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وتطالب بإجراءات ملزمة

"الخارجية" ترحب بالإدانات الدولية لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وتطالب بإجراءات ملزمة

المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

فلسطين: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: أحمد عزّ يهاجم محمد رمضان &#34;عيب&#34;.. ما القصة؟

شاهد: أحمد عزّ يهاجم محمد رمضان "عيب".. ما القصة؟

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسخريته من محمد رمضان

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسخريته من محمد رمضان

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره باقتحامه عالم الموضة والأزياء

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره باقتحامه عالم الموضة والأزياء

شاهد: أحمد فلوكس يثير الجدل بأسرار كشفها عن حلا شيحة شقيقة طليقته

شاهد: أحمد فلوكس يثير الجدل بأسرار كشفها عن حلا شيحة شقيقة طليقته

شاهد: والد حلا شيحة يشن هجومًا على ابنته &#34;مش هنفضل ساكتين&#34;

شاهد: والد حلا شيحة يشن هجومًا على ابنته "مش هنفضل ساكتين"

لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تعتذر بشكل رسمي لرامي صبري

لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تعتذر بشكل رسمي لرامي صبري

شاهد: زوج حلا شيحة يهدد تامر حسني بسببها.. بالتفاصيل

شاهد: زوج حلا شيحة يهدد تامر حسني بسببها.. بالتفاصيل

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن وجهها وتشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن وجهها وتشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;وخري عني وعالجي نفسيتك&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "وخري عني وعالجي نفسيتك".. ما السبب؟

عربي

في ولاية رئاسية جديدة.. الأسد يؤدي القسم الدستوري رئيساً لسوريا

في ولاية رئاسية جديدة.. الأسد يؤدي القسم الدستوري رئيساً لسوريا

إلغاء أكثر من 14 مليار دولار من ديون السودان

إلغاء أكثر من 14 مليار دولار من ديون السودان

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر نص رسالة السيسي إلى &#34;هرتسوغ&#34;

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر نص رسالة السيسي إلى "هرتسوغ"

حجاج بيت الله الحرام يؤدون الطواف حول الكعبة قبل التوجه إلى منى غداً

حجاج بيت الله الحرام يؤدون الطواف حول الكعبة قبل التوجه إلى منى غداً