حملة وطنية لنصرة الأسرى.. مركزية فتح تعقد اجتماعاً لتنفيذ قرارات المجلس الثوري

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعاً اليوم لتنفيذ قرارات المجلس الثوري الصادرة في دورته الأخيرة التي عقدت في حزيران/يونيو الماضي، إذ تم تشكيل لجنة المتابعة المقرة لهذا الغرض.وراجعت اللجنة العديد من قضايا الساعة بغرض متابعتها، مؤكدة حرصها على تجاوز التحديات الجمة بما يضمن حماية المشروع الوطني والأهداف الوطنية السامية.وأقرت اللجنة حملة وطنية شاملة لنصرة الأسرى والأسيرات، خاصة المضربين عن الطعام، في إطار جهد وطني جامع يسخر جميع الطاقات الوطنية لإسناد الحركة الأسيرة.وتوجهت اللجنة بالتحية لأبناء شعبنا وخاصة عائلات الشهداء والأسرى والجرحى وعموم الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بالتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.