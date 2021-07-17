عباس زكي يستقبل رئيس قائمة "الحرية والكرامة" أمجد شهاب





وتم التأكيد خلال اللقاء على ادانة الجريمة التي أودت بحياة المرحوم نزار بنات وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية وفق القانون الفلسطيني بحق من اقترف الجريمة ورد الاعتبار لأسرة الفقيد مع الاحترام لحريه الرأي والتعبير وفق القوانين الفلسطينية في هذا المجال.











رام الله - دنيا الوطناستقبل عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية ظهر اليوم بمكتبه د. امجد شهاب رئيس قائمه الحرية الكرامة أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية.