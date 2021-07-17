شؤون فلسطينية

"الشعبية" تدعو الشعب الفلسطيني للاحتشاد من أجل القدس

"الشعبية" تدعو الشعب الفلسطيني للاحتشاد من أجل القدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أهابت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بجماهير شعبنا في الضفة والداخل المحتل بالتوجه صوب مدينة القدس والاحتشاد فيها وبشكلٍ خاص في بلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين المُزمعة يوم غد.

وأشادت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بصمود جماهير شعبنا في العاصمة الذين يمدون أجسادهم دروعاً بشرية حمت وتحمي المدينة ومقدساتها من الهجمة الصهيونية  التي تبني روايتها وفكرتها على تشويه التاريخ واستلاب الحضارة العربية الفلسطينية في القدس وكل فلسطين.

وحذرت الجبهة في تصريحها من أن إطلاق دولة الاحتلال العنان لقطعان المستوطنين لتدنيس العاصمة هو لعب بالنار ونذير انفجار قد يندلع في أي لحظة، ذلك أن شعبنا وعلى امتداد الأرض المحتلة وفي الشتات ومعه جماهير أمتنا وأحرار العالم لن يسمحوا لهم بأن يسطوا على تاريخ الإنسانية وحضارتها الذي يتكثف في القدس ، كما أن المقاومة التي خاضت معركة سيف القدس ببسالة منقطعة النظير  لا زالت جاهزة ومُتأهبة لخوض المزيد من المعارك دفاعاً عن العاصمة المحتلة وجماهير شعبنا فيها.

أخبار ذات صلة

القبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات بضواحي القدس

القبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات بضواحي القدس

الرئيس عباس ينعى عضو اللجنة التنفيذية الأسبق محمد ملحم

الرئيس عباس ينعى عضو اللجنة التنفيذية الأسبق محمد ملحم

&#34;الخارجية&#34; ترحب بالإدانات الدولية لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وتطالب بإجراءات ملزمة

"الخارجية" ترحب بالإدانات الدولية لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وتطالب بإجراءات ملزمة

قيادي بالجهاد الإسلامي يستبعد إمكانية حدوث جولة قتال جديدة بغزة

قيادي بالجهاد الإسلامي يستبعد إمكانية حدوث جولة قتال جديدة بغزة

المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

فلسطين: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين جنوب قطاع غزة

الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين جنوب قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات بضواحي القدس

القبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات بضواحي القدس

الرئيس عباس ينعى عضو اللجنة التنفيذية الأسبق محمد ملحم

الرئيس عباس ينعى عضو اللجنة التنفيذية الأسبق محمد ملحم

&#34;الخارجية&#34; ترحب بالإدانات الدولية لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وتطالب بإجراءات ملزمة

"الخارجية" ترحب بالإدانات الدولية لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وتطالب بإجراءات ملزمة

المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

تقرير: جيش الاحتلال يقدم الغطاء والتسهيلات للصندوق القومي الصهيوني للسطو على أراضي الفلسطينيين

تقرير: جيش الاحتلال يقدم الغطاء والتسهيلات للصندوق القومي الصهيوني للسطو على أراضي الفلسطينيين

(أوتشا): الاحتلال هدم 474 منزلًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري

(أوتشا): الاحتلال هدم 474 منزلًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري

حزب الشعب يعلن تضامنه مع كوبا في وجه المؤامرة الامريكية

حزب الشعب يعلن تضامنه مع كوبا في وجه المؤامرة الامريكية

&#34;السياحة والآثار&#34; تدين تدمير الاحتلال للمقابر الاثرية في بيت لحم

"السياحة والآثار" تدين تدمير الاحتلال للمقابر الاثرية في بيت لحم

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: أحمد عزّ يهاجم محمد رمضان &#34;عيب&#34;.. ما القصة؟

شاهد: أحمد عزّ يهاجم محمد رمضان "عيب".. ما القصة؟

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسخريته من محمد رمضان

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسخريته من محمد رمضان

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره باقتحامه عالم الموضة والأزياء

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره باقتحامه عالم الموضة والأزياء

شاهد: أحمد فلوكس يثير الجدل بأسرار كشفها عن حلا شيحة شقيقة طليقته

شاهد: أحمد فلوكس يثير الجدل بأسرار كشفها عن حلا شيحة شقيقة طليقته

شاهد: والد حلا شيحة يشن هجومًا على ابنته &#34;مش هنفضل ساكتين&#34;

شاهد: والد حلا شيحة يشن هجومًا على ابنته "مش هنفضل ساكتين"

لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تعتذر بشكل رسمي لرامي صبري

لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تعتذر بشكل رسمي لرامي صبري

شاهد: زوج حلا شيحة يهدد تامر حسني بسببها.. بالتفاصيل

شاهد: زوج حلا شيحة يهدد تامر حسني بسببها.. بالتفاصيل

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن وجهها وتشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن وجهها وتشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;وخري عني وعالجي نفسيتك&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "وخري عني وعالجي نفسيتك".. ما السبب؟

عربي

إلغاء أكثر من 14 مليار دولار من ديون السودان

إلغاء أكثر من 14 مليار دولار من ديون السودان

تونس تسجل حصيلة قياسية في وفيات (كورونا) اليومية

تونس تسجل حصيلة قياسية في وفيات (كورونا) اليومية

أبو الغيط: يجب استئناف الاتصالات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أبو الغيط: يجب استئناف الاتصالات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي