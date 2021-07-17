القبض على شخص محكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد إجراءات البحث والتحري تمكنت قوة من فرع مكافحة المخدرات في شرطة ضواحي القدس من القبض على شخص من سكان المحافظة، فار من وجه العدالة منذ 3 سنوات، وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن مدة 10 سنوات مع الاشغال الشاقة بتهمة الاتجار بالمخدرات وغرامة مالية 10 الف دينار أردني.



وأكدت الشرطة بأنه تم إحالة الشخص إلى جهة الاختصاص من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على شخص فار من وجه العدالة صادر بحقه حكم غيابيا بالسجن من سكان إحدى بلدات ضواحي مدينة القدس المحتلة.