المفوض السياسي لرام الله والبيرة: الدعوات للتظاهر اليوم اعتداء على حقوق الحركة التجارية

رام الله - دنيا الوطناعتبر المفوض السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة ناصر نمر عياد، أن الدعوات للتظاهر وسط رام الله اليوم السبت اعتداء على القطاع التجاري وهو ما من شأنه التسبب بعرقلة الحركة التجارية وإلحاق ضرار كبير بالقطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير في دخله على مواسم الأعياد.واضاف عياد: أن الحق في التظاهر لا يعني بأي شكل من الأشكال الاعتداء على حقوق الآخرين.وطالب المفوض السياسي أصحاب دعوات التظاهر الى مراعاة حقوق القطاع التجاري الفلسطيني الذي ينتظر مواسم الأعياد بشغف كبير للتغلب على الأوضاع الاقتصادية الصعبة والصمود في وجه إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الذي يضيق على الاقتصاد الفلسطيني لإضعاف عناصر الصمود لدى شعبنا.