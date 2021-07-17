في ولاية رئاسية جديدة.. الأسد يؤدي القسم الدستوري رئيساً لسوريا

رام الله - دنيا الوطنأدّى الرئيس السوري بشار الأسد، القسم الدستوري رئيساً للبلاد أمام رئيس وأعضاء مجلس الشعب، في ولاية رئاسية جديدة.جاء ذلك وبحضور شخصيات سياسية وحزبية ودينية وإعلامية وعلمية وثقافية ورياضية وفنية واجتماعية وعائلات شهداء وجرحى ومتميزين ومتفوقين.وألقى الأسد كلمة بعد أداء القسم الدستوري، وجه فيها التحية للشعب السوري.وقال الأسد إن استقرار المجتمع هو أولى المسلمات وكل ما يمس أمنه وأمانه مرفوض بشكل مطلق وأن أي مجتمع لا يكرس القيم ويحترمها لا يمكن أن يكون مجتمعاً مستقراً ومزدهراً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).