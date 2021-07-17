الرئيس عباس ينعى عضو اللجنة التنفيذية الأسبق محمد ملحم

رام الله - دنيا الوطننعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عضو اللجنة التنفيذية الأسبق لمنظمة التحرير محمد ملحم، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم السبت، عن عمر ناهز 92 عاما .وأثنى الرئيس عباس على مناقب الفقيد، الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا والنضال من أجل الحرية والاستقلال.وأعرب الرئيس عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ولأبناء شعبنا، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.والفقيد ملحم ولد في مدينة حلحول شمال محافظة الخليل، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي بين مدارس حلحول والخليل، وحصل على شهادة "المترك" من المدرسة الرشيدية في القدس، كما حصل على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من الجامعة اللبنانية عام 1970، وكان رئيس بلدية حلحول سابقا.