دولي

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و93 ألف وفاة و190 مليونا و352 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و93 ألف وفاة و190 مليونا و352 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 93 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 190 مليونا ونحو 352 ألف اصابة، تعافى منهم 173 مليون وما يزيد على 545 ألف مريض

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 562 ألفا و800 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,653 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1,450 وفاة)، واندونيسيا (1,205 وفيات)، وروسيا (799 وفاة)، والهند (560 وفاة)، وكولومبيا (500 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اندونيسيا (54 ألف إصابة)، وبريطانيا (51,870 إصابة)، والبرازيل (45,591 إصابة)، واميركا (40,529 إصابة)، والهند (38,112 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها خلال الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، لا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (624,606 وفيات)، والبرازيل (540,500 وفاة)، والهند (413,123 وفاة)، والمكسيك (236,015 وفاة)، والبيرو (194,935 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,929,856 إصابة)، والهند التي تخطت اليوم عتبة الـ31 مليون مسجلة (31,064,908 إصابات)، والبرازيل (19,308,109 إصابات)، وروسيا (5,933,115 إصابة)، وفرنسا (5,844,249 إصابة).

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