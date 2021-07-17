المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة



وقال المطران حنا: إن قلوبنا مع أهلنا في سلوان ومع حي الشيخ جراح وحيثما هنالك معاناة والم واضطهاد واستهداف فنحن دوما مع شعبنا الذي يستحق ان يعيش بكرامة وحرية في وطنه.



وتابع: ارفعوا ايديكم عن أهلنا في سلوان وفي حي الشيخ جراح وفي مدينة القدس كلها والتي يتعرض فيها المقدسيون لسياسة تهميش واضعاف هدفها النيل من عراقة وجودهم وانتماءهم لهذه المدينة المقدسة .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن تهجير المقدسيين من منازلهم انما تعتبر نكبة جديدة وما يحدث حاليا في سلوان والتهديدات التي يتعرض لها حي الشيخ جراح انما هي عينة عن المعاناة المستمرة والمتواصلة التي يتعرض لها المقدسيون بشكل خاص وشعبنا الفلسطيني بشكل عام في اكثر من مكان وموقع في هذه الأرض المقدسة.