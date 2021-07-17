حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة، و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 495 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 115607 إصاب، فيما إجمالي الحالات النشطة 1397حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 113130 حالةوبينت أن إجمالي الوفيات 1080 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 46 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 226300 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 95144 شخصا.