عاجل

  • بشار الأسد: أقرب القضايا إلينا هي قضية فلسطين والتزامنا بها ثابت لا تبدله الظروف

شؤون فلسطينية

حزب الشعب يعلن تضامنه مع كوبا في وجه المؤامرة الامريكية

حزب الشعب يعلن تضامنه مع كوبا في وجه المؤامرة الامريكية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حزب الشعب الفلسطيني عن تضامنه الكامل مع كوبا شعبا وحكومة في وجه المؤامرات الأمريكية المتواصلة عليها.

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم السبت: تواصل الولايات المتحدة الامريكية حصارها العدواني لدولة كوبا الصديقة الممتد منذ عام 1960 إثر قيام الثورة الكوبية واسقاط نظام "باتيستا" الدكتاتوري المتواطئ مع الحكومة الامريكية، ليعتبر هذا الحصار الاطول في تاريخ العالم. وقد قاوم الشعب الكوبي وحكومته الثورية التي يديرها الحزب الشيوعي الكوبي هذا الحصار وأثاره الكارثية بمزيد من الارادة الثورية والكرامة الوطنية، والاصرار المشترك على حماية البلاد واستقلالها وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استغلال كل السبل المتاحة والموارد الممكنة لتلبية الحاجات الأساسية للشعب.

وأضاف بيان التضامني لحزب الشعب، يقول: وبرغم الرفض الدولي لهذا الحصار الظالم والذي عبر عنه بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات متتالية تدين التأثير المستمر للحظر وتعلن أنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلا ان الحكومات الامريكية المتتالية واصلت حصارها لهذه الدولة الباسلة، إمعانا في كسر إرادتها وإذلالها وإخضاعها للسياسات الامريكية التي تحاول من خلالها اطباق هيمنتها وسيطرتها على العالم بما يخدم مصالحها المختلفة.

وأشار الحزب الى ان الولايات المتحدة الامريكية تحاول استغلال بعض المصاعب التي يواجهها الشعب الكوبي الشقيق بسبب حصارها له، مستفيدة من بعض عناصر القوى المضادة لخلق الاضطرابات وزعزعة الحكم في البلاد كما يجرى اليوم .

وأعرب حزب الشعب عن اعتزازه بالشعب الكوبي وحكومته الثورية وبالنموذج الوطني والأممي الذي يرسخه يوم بعد يوم، مؤكدا بأن موجة التآمر الجديدة سيهزمها الشعب الكوبي بإرادته والتفافه حول حكومته ودعمه لها، كما هزم العديد من الموجات التآمرية السابقة.

وفي ختام بيانه، دعا حزب الشعب كل قوى شعبنا الفلسطيني، وكذلك جميع الاحزاب الشيوعية واليسارية والأحرار في العالم أجمع، لتنظيم حملات تضامن مع كوبا في مواجهة المؤامرة التي تنسج خيوطها الولايات المتحدة الامريكية.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

فلسطين: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين جنوب قطاع غزة

الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين جنوب قطاع غزة

تقرير: جيش الاحتلال يقدم الغطاء والتسهيلات للصندوق القومي الصهيوني للسطو على أراضي الفلسطينيين

تقرير: جيش الاحتلال يقدم الغطاء والتسهيلات للصندوق القومي الصهيوني للسطو على أراضي الفلسطينيين

(أوتشا): الاحتلال هدم 474 منزلًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري

(أوتشا): الاحتلال هدم 474 منزلًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري

&#34;السياحة والآثار&#34; تدين تدمير الاحتلال للمقابر الاثرية في بيت لحم

"السياحة والآثار" تدين تدمير الاحتلال للمقابر الاثرية في بيت لحم

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في القدس وجنين

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في القدس وجنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

تقرير: جيش الاحتلال يقدم الغطاء والتسهيلات للصندوق القومي الصهيوني للسطو على أراضي الفلسطينيين

تقرير: جيش الاحتلال يقدم الغطاء والتسهيلات للصندوق القومي الصهيوني للسطو على أراضي الفلسطينيين

حزب الشعب يعلن تضامنه مع كوبا في وجه المؤامرة الامريكية

حزب الشعب يعلن تضامنه مع كوبا في وجه المؤامرة الامريكية

&#34;السياحة والآثار&#34; تدين تدمير الاحتلال للمقابر الاثرية في بيت لحم

"السياحة والآثار" تدين تدمير الاحتلال للمقابر الاثرية في بيت لحم

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في القدس وجنين

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في القدس وجنين

شاهد: مناشدة عاجلة للرئيس عباس من أجل إنقاذ طفل من الموت

شاهد: مناشدة عاجلة للرئيس عباس من أجل إنقاذ طفل من الموت

انخفاض أسعار الذهب صباح السبت في أسواق فلسطين

انخفاض أسعار الذهب صباح السبت في أسواق فلسطين

الاحتلال يستدعي أسيرين محررين من جنين

الاحتلال يستدعي أسيرين محررين من جنين

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبد العزيز؟

شاهد: أحمد عزّ يهاجم محمد رمضان &#34;عيب&#34;.. ما القصة؟

شاهد: أحمد عزّ يهاجم محمد رمضان "عيب".. ما القصة؟

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسخريته من محمد رمضان

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسخريته من محمد رمضان

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره باقتحامه عالم الموضة والأزياء

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره باقتحامه عالم الموضة والأزياء

شاهد: أحمد فلوكس يثير الجدل بأسرار كشفها عن حلا شيحة شقيقة طليقته

شاهد: أحمد فلوكس يثير الجدل بأسرار كشفها عن حلا شيحة شقيقة طليقته

شاهد: والد حلا شيحة يشن هجومًا على ابنته &#34;مش هنفضل ساكتين&#34;

شاهد: والد حلا شيحة يشن هجومًا على ابنته "مش هنفضل ساكتين"

لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تعتذر بشكل رسمي لرامي صبري

لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تعتذر بشكل رسمي لرامي صبري

شاهد: زوج حلا شيحة يهدد تامر حسني بسببها.. بالتفاصيل

شاهد: زوج حلا شيحة يهدد تامر حسني بسببها.. بالتفاصيل

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن وجهها وتشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن وجهها وتشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة &#34;وخري عني وعالجي نفسيتك&#34;.. ما السبب؟

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة "وخري عني وعالجي نفسيتك".. ما السبب؟

عربي

إلغاء أكثر من 14 مليار دولار من ديون السودان

إلغاء أكثر من 14 مليار دولار من ديون السودان

بايدن يعتزم استقبال رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض

بايدن يعتزم استقبال رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض

تونس تسجل حصيلة قياسية في وفيات (كورونا) اليومية

تونس تسجل حصيلة قياسية في وفيات (كورونا) اليومية

أبو الغيط: يجب استئناف الاتصالات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أبو الغيط: يجب استئناف الاتصالات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي