وسائل إعلام إسرائيلية تنشر نص رسالة السيسي إلى "هرتسوغ"

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، نص رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحاق هرتسوغ، بمناسبة توليه منصبه.وأوضح الحساب الرسمي باللغة العربية في (تويتر): "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يبعث برسالة تهنئة الى رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربا عن أمله في أن يساهم انتخابه في تعزيز ثقافة السلام".وأشارت صفحة (إسرائيل بالعربية) إلى أنه جاء في الرسالة أيضا: "أغتنم هذه الفرصة الجيدة لأهنئ سعادتك وأنت تشرع في مسؤولياتك الجديدة".وأشار السيسي في الرسالة إلى أن "مصر تؤمن بأهمية الجهود المشتركة لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية"، وأضاف: "أتطلع إلى مساهمتكم في هذا الصدد حتى تنعم منطقتنا بالسلام الذي نطمح إليه جميعا"، بحسب الصفحة الإسرائيلية.