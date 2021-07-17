اندلاع مواجهات مع الاحتلال في القدس وجنين

رام الله - دنيا الوطناندلعت فجر اليوم السبت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد قضاء جنين.وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والرصاص تجاه الشبان، الى أن انسحبت في ساعات الصباح وتمركزت في منطقة عسكرية قريبة من البلدة.واستدعت قوات الاحتلال، أسيرين محررين من يعبد، وهما سيف الدين الكيلاني، وحسين حرز الله، لمراجعة مخابراتها للتحقيق معهما.وفي بلدة بيتا جنوب نابلس استمرت فعاليات الإرباك الليلي والمواجهات حتى ساعات متأخرة من الليل.كما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين فيها.واستهدف الشبان المنزل الذي استولى عليه المستوطنون في حي وادي حلوة بالمفرقعات النارية.ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمنطقة التي شهدت مواجهات مع المواطنين.