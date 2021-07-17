شاهد: مناشدة عاجلة للرئيس عباس من أجل إنقاذ طفل من الموت





ويفترش الطفل الأرض وينام على الكرتون في أزقة شوارع رام الله، دون تقديم العلاج اللازم للطفل مما قد يفقده حياته باي لحظة.



والطفل يوسف أبو لحية، أوصى أطباء مشفى المقاصد والمطلع ومصر ومشفى "تشافيز" بأن الطفل بحاجة عاجلة لتحويلة لمستشفى داخل أراضي عام 48، حيث عجزت كل المستشفيات عن تشخيص وعلاج مرض الطفل، وأوصوا بضرورة تحويلة لمشفى داخل أراضي عام 48.



ويعاني الطفل من مرض خطير يتفشى في جسده مع مرور الوقت، وفي حال تأخر تحويله، سنصل إلى مرحلة النهاية لا يمكن فيها العلاج وسيفقد الطفل حياته.



وناشد والد الطفل، الرئيس عباس بأن تنظر للطفل بعين الرحمة وإنقاذ حياته وتحويله إلى مشفى داخل أراضي عام 48، كما أوصى أطباء المقاصد والمشافي الأخرى التي عجزت عن تشخيص وعلاج الطفل .



والد الطفل يوسف عوني أبو لحية



جوال: 0597117786













رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن عوني أبو لحية من غزة، والمتواجد حاليا في رام الله، مناشدة إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د.محمد اشتية، لإنقاذ ابنه المريض.