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بايدن يعتزم استقبال رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض

بايدن يعتزم استقبال رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض، اليوم السبت، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم استضافة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالبيت الأبيض في 26 يوليو الجاري. 

 ووفق وكالة (رويترز) فقد أضاف مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: "أنّ الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 26 يوليو/تموز". 

هذا وناقش رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، مع وفد حكومي أمريكي برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق وتعزيز أمنه وسيادته. 

كما توصل الجانبان خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في السابع من نيسان/ أبريل الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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