شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة توجه رسالة لحكومة الاحتلال حول هدم منازل الفلسطينيين

الأمم المتحدة توجه رسالة لحكومة الاحتلال حول هدم منازل الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الأمم المتحدة اليوم السبت، رسالة للاحتلال الإسرائيلي حول هدم منازل الفلسطينيين، حيث دعته إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "قامت القوات الإسرائيلية الخميس بتفكيك ومصادرة مبنى سكني في حمصة البقيع شمال الأغوار، ويوم الأربعاء فقد 84 فلسطيني منازلهم في بلدة رأس التين بمحافظة رام الله، عندما صادرت القوات 49 مبنى على الأقل".

وأضاف "يقيم الفلسطينيون في تلك المنطقة كل صيف من أجل الرعي ولكنهم الآن في خطر متزايد من الترحيل القسري من المنطقة"، متابعًا أن الأمم المتحدة دعت "إسرائيل" مرارًا وتكرارًا إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

ووفق تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن سلطات الاحتلال هدمت ما لا يقل عن 474 مبنى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الحالي.

وتبرر "إسرائيل" هدم المباني، بدعوى أنها بنيت دون ترخيص، لكن الفلسطينيين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة يقولون إن الاحتلال نادرًا ما توافق على طلبات ترخيص المباني بالقدس والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

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