حجاج بيت الله الحرام يؤدون الطواف حول الكعبة قبل التوجه إلى منى غداً

رام الله - دنيا الوطنيبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت في التوافد على مكة المكرمة، تمهيداً لانطلاق مناسك الحج التي تنطلق غداً الأحد وتستمر خمسة أيام.ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد (كوفيد-19)، تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة، وسط ظروف استثنائية من حيث التنظيم والعدد للعام الثاني تواليا.ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا في عام 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق الكتروني.ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى غداً الأحد في يوم التروية، ومنها إلى عرفات يون الاثنين على بعد عشرة كيلومترات، لأداء أهم أركان مناسك الحج الذي يعقبه حلول عيد الأضحى.ونشرت السلطات السعودية نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة. وعشية بدء المناسك، بثت قناة "الإخبارية" الحكومية مقاطع مصورة لعمال يعقمون المنطقة المحيطة بالكعبة وسط المسجد الحرام، علما أن السلطات ستستمر في منع الحجاج من لمس البناء المغلّف بقماش أسود مطرّز بالذهب.