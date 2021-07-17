هل يوجد قرار رئاسي بإقالة حكومة اشتية وتشكيل حكومة جديدة.. حسين الشيخ يرد

رام الله - دنيا الوطننفى حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صحة الأنباء التي تحدثت عن اتخاذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا يقضي بإقصاء حكومة محمد اشتية، وتشكيل حكومة جديدة تضم أسماءً مقربة من حماس.ووفق صحيفة (القدس العربي) فقد نفى الشيخ وجود تحركات سياسية لتشكيل وزاري جديد، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء "غير صحيحة".وجاء نفي الشيخ، بعد أن نشرت أنباء تفيد بأن التشكيل الوزاري الجديد سيطرح قريبا.وحسب ما نشر فإن الوزارة ستكون برئاسة الدكتور زياد أبو عمرو، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء، وسبق وأن عمل سابقا وزيرا للخارجية خلال حكومة الوحدة الوطنية عام 2007، والتي لم تدم إلا شهورا قليلة قبل وقوع الانقسام.