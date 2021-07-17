تونس تسجل حصيلة قياسية جديدة بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)





وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 205 وفيات بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.



كما تم 6787 إصابة جديدة بالفيروس، حيث قفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200.



وتقول منظمة الصحة العالمية، إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في إفريقيا والدول العربية، فيما تصف السلطات الصحية التونسية الوضع بالكارثي.





رام الله - دنيا الوطنسجلت تونس اليوم الخميس، رقماً قياسياً في عدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).