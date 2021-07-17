"النضال الشعبي" تتلقى برقية تهنئة من الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة الذكرى الـ 54 لانطلاقتها

رام الله - دنيا الوطنتلقت اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني برقية تهنئة من دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة الذكرى الـ 54 لتأسيس الجبهة .وجاء في البرقية : " بمناسبة الذكرى الـ 54 لتأسيس جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، يطيب لنا أن نتقدم إلى الأمين العام للجبهة د. أحمد مجدلاني وجميع أعضاءها وكوادرها بالتهاني الحارة والتمنيات الجميلة " .وأضافت الرسالة : " منذ زمن طويل ، تكافح جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بشكل دؤوب لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، وهذا في محل تقديرنا ، وتحدونا ثقة بأن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ستتقدم بإسهامات أكبر للقضية العادلة للشعب الفلسطيني تحت قيادة أمينها العام د. أحمد مجدلاني " .وأكدت برقية دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني : " يولي الحزب الشيوعي الصيني اهتماما بالغا بتطوير العلاقات الودية مع جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، ويشكر أمينها العام د. أحمد مجدلاني على رسالة التهنئة التي بعثها إلى الأمين العام شي جينبينغ بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني وحضوره لقمة الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب العالم في الجلسة الموازية في فلسطين " .وجددت دائرة العلاقات الخارجية : " نحرص على تعزيز التبادل والتعاون مع جبهتكم على أساس وروح (إيجاد الأرضية المشتركة مع ترك الخلافات جانبا والاحترام المتبادل والعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة ) لدفع تطوير العلاقات الصينية الفلسطينية باستمرار ، خدمة لمصالح البلدين والشعبين والحزبين " .