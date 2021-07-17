مسؤول أمريكي يحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات لزيادة التدفق النقدي للسلطة





وتابعت الصحيفة نقلاً عن المسؤولين: بأنه "في إسرائيل يدرسون حاليًا خطوات مختلفة بما في ذلك إمكانية تقليص تحصيل الديون من السلطة الفلسطينية، في محاولة لاستقرار وضعها الاقتصادي والسياسي".





رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (هآرتس) عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية، هادي عمرو، أعرب خلال زيارته للمنطقة، عن قلق الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.وأضافت: بأنه حث تل أبيب على اتخاذ إجراءات لزيادة التدفق النقدي لها.