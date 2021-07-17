استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على فلسطين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 34-23 36-24 36-24 بيت لحم 34-23 36-24 36-24 رام الله والبيرة 33-22 35-23 35-23 طولكرم 34-23 36-24 36-24 نابلس 35-23 37-24 37-24 قلقيلية 34-23 36-24 36-24 جنين 37-24 40-25 40-25 سلفيت 34-23 36-24 36-24 طوباس 38-25 41-26 41-26 روابي 35-23 37-24 37-24 الخليل 33-22 35-23 35-23 غزه 32-24 34-25 34-25 أريحا 43-28 45-29 45-29 خانيونس 32-24 34-25 34-25 الأغوار الشمالية 41-26 43-28 43-28 رفح 33-23 35-24 35-24

رام الله - دنيا الوطنيستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو حارا نسبياً قي معظم المناطق حاراً في الاغوار، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .يوم الأحد، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد وذروة الموجة الحارة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الاثنين، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد وذروة الموجة الحارة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد مع تراجع في حدتها وانخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الاغوار، و درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: