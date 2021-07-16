مستوطنون يهاجمون المنطقة الشرقية في قرية بورين

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنين، مساء الجمعة، المنطقة الشرقية من بلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين من مستوطنتي "ايتسهار وبراخا" تجمهروا على أطراف القرية الشرقية قبل أن يهاجموها.وذكرت المصادر بانّ أهالي البلدة توجهوا إلى المنطقة المستهدفة وقاموا بصد الهجوم قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لصالح المستوطنين وتقوم بإخلائهم.وقبل أيام صد أهالي القرية هجوما لمجموعة من المستوطنين، حاولوا اقتحام منزل عائلة صوفان وحطموا 20 شجرة زيتون في محيطه.يذكر أن منزل أم أيمن صوفان هو أحد منازل قرية بورين، ويقع بعيداً عنها في وسط جبل سلمان ما يقارب 900 متر.وتتعرض بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين القاطنين بمستوطنتي "براخا ويتسهار" المقامة على أراضي القرية.وتتمثل اعتداءات المستوطنين على القرية، بحرق المحاصيل الزراعية، ومحاولة حرق البيوت والمدرسة والمسجد، وتكسير أشجار الزيتون، وتخريب السيارات.وتنطلق من "يتسهار" أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس، وشكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم من بينها حرق عائلة دوابشة وقتل المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات.