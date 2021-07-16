شؤون فلسطينية

881 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

881 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الخمسة الماضية 881، تزامنا مع تأدية طقوسا تلمودية وجولات استفزازية.

وبحسب المصادر المقدسية، فان هذا الرقم هو الأكبر خلال أسبوع واحد منذ 4 أشهر، بمشاركة وحماية أفراد من ضباط وقوات الاحتلال.

 وشرع المستوطنون منذ الأسبوع الماضي باقتحام أكثر من منطقة داخل ساحات الأقصى، في سابقة خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل المسجد كاملًا مستباحًا لاقتحاماتهم.

ولأول مرة وصل المستوطنون إلى منطقة السور الشمالي للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، علما أنّ الاقتحامات لم تكن تمر من هذه المنطقة.

كما تعمد المستوطنون الصعود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة، بالتزامن مع طرد عدد من الشبان من قبل جنود الاحتلال وإخراجهم بالقوة بحجة أنهم يزعجون المستوطنين.

ويستعد المستوطنون لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد القادم في الثامن من ذي الحجة والذي يتزامن مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" كما يزعم المستوطنون.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون المنطقة الشرقية في قرية بورين

مستوطنون يهاجمون المنطقة الشرقية في قرية بورين

الاحتلال يعتقل شابين أثناء خروجهما من باب الأسباط

الاحتلال يعتقل شابين أثناء خروجهما من باب الأسباط

خلال استقبال &#34;الغضنفر&#34;..الرئيس عباس: لن يكون هناك سلام ولا استقرار بالمنطقة إلا بتحرير الأسرى

خلال استقبال "الغضنفر"..الرئيس عباس: لن يكون هناك سلام ولا استقرار بالمنطقة إلا بتحرير الأسرى

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر توضيحًا حول عودة المواطنين لغزة استثنائيا الأحد المقبل

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر توضيحًا حول عودة المواطنين لغزة استثنائيا الأحد المقبل

تفاصيل اتصال جمع إسماعيل هنية والرئيس الجزائري

تفاصيل اتصال جمع إسماعيل هنية والرئيس الجزائري

مستوطنون يستولون على أراضي المواطنين في خلة خضر بالأغوار

مستوطنون يستولون على أراضي المواطنين في خلة خضر بالأغوار

فتح &#34;معبر رفح&#34; الأحد المقبل لعودة المواطنين العالقين في العريش

فتح "معبر رفح" الأحد المقبل لعودة المواطنين العالقين في العريش

اشتية لخريجي جامعة الاستقلال: نوصيكم بخدمة الناس بتواضع ودون استعلاء

اشتية لخريجي جامعة الاستقلال: نوصيكم بخدمة الناس بتواضع ودون استعلاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون المنطقة الشرقية في قرية بورين

مستوطنون يهاجمون المنطقة الشرقية في قرية بورين

الاحتلال يعتقل شابين أثناء خروجهما من باب الأسباط

الاحتلال يعتقل شابين أثناء خروجهما من باب الأسباط

مستوطنون يستولون على أراضي المواطنين في خلة خضر بالأغوار

مستوطنون يستولون على أراضي المواطنين في خلة خضر بالأغوار

حماس: كل مكونات المجتمع الصهيوني منخرطة في العدوان على شعبنا

حماس: كل مكونات المجتمع الصهيوني منخرطة في العدوان على شعبنا

مستوطنون يجرفون أراض في قرية عين البيضا

مستوطنون يجرفون أراض في قرية عين البيضا

إصابات بالرصاص الحي والمعدني في مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

إصابات بالرصاص الحي والمعدني في مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان غرب سلفيت

إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان غرب سلفيت

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية

اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات

مصر: لن نقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

مصر: لن نقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

الجيش السوداني يتصدى لهجوم إثيوبي قرب حدود البلدين

الجيش السوداني يتصدى لهجوم إثيوبي قرب حدود البلدين