881 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الخمسة الماضية 881، تزامنا مع تأدية طقوسا تلمودية وجولات استفزازية.وبحسب المصادر المقدسية، فان هذا الرقم هو الأكبر خلال أسبوع واحد منذ 4 أشهر، بمشاركة وحماية أفراد من ضباط وقوات الاحتلال.وشرع المستوطنون منذ الأسبوع الماضي باقتحام أكثر من منطقة داخل ساحات الأقصى، في سابقة خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل المسجد كاملًا مستباحًا لاقتحاماتهم.ولأول مرة وصل المستوطنون إلى منطقة السور الشمالي للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، علما أنّ الاقتحامات لم تكن تمر من هذه المنطقة.كما تعمد المستوطنون الصعود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة، بالتزامن مع طرد عدد من الشبان من قبل جنود الاحتلال وإخراجهم بالقوة بحجة أنهم يزعجون المستوطنين.ويستعد المستوطنون لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد القادم في الثامن من ذي الحجة والذي يتزامن مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" كما يزعم المستوطنون.