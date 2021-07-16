سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر توضيحًا حول عودة المواطنين لغزة استثنائيا الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطناصدرت سفارة فلسطين في القاهرة، مساء الجمعة تنويها حول عودة المواطنين الفلسطينيين من العريش الى قطاع غزة، عبر معبر رفح الاحد المقبل.و بحسب السفارة، فـ "الحاقا للخبر الذي نشرته سفارة دولة فلسطين بمصر حول فتح معبر رفح البري استثنائيا يوم الأحد الموافق ١٨ يوليو لعودة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش ممن عبروا معدية الفردان يوم الخميس 15 تموز/ يوليو " كشف معدية الفردان" ، توضح السفارة أن قرار عودة المواطنين إلى قطاع غزة سيتضمن أيضا عودة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في العريش والذين سبق لهم التسجيل عبر تطبيق واتساب السفارة ٠١٠٢١٩٤٨٨٠٨".وتوجه السفير دياب اللوح بالشكر للسلطات المصرية لتذليل الصعاب أمام شعبنا الفلسطيني ، وتيسير سبل العودة إلى أرض الوطن.و أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، اليوم الجمعة، أن العمل بمعبر رفح البري يوم الأحد 18 تموز/ يوليو سيكون في اتجاه العائدين (الوصول فقط).وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، ان المعبر سيكون مغلقاً في الاتجاهين اعتباراً من يوم الإثنين 19 تموز/ يوليو وحتى السبت 24 تموز/ يوليو؛ بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.وأشارت إلى أنه سيتم إعادة فتح المعبر صباح الأحد 25 تموز/ يوليو 2021.