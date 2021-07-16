الرئيس عباس يعزي الرئيس الألماني والمستشارة ميركل بضحايا الفيضانات

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير بضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار.وقال الرئيس عباس، في برقية التعزية، "نتابع بقلق كبير الأنباء المأساوية عن تعرض مناطق عدة في غرب ألمانيا لفيضانات ناجمة عن إعصار، نتج عنها للأسف أن لقى العشرات حتفهم، وأصيب المئات، إضافة إلى المفقودين والمشردين من أبناء الشعب الألماني الصديق، ووقوع خسائر مادية الجسيمة".وأضاف: باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم للحكومة والشعب الألماني الصديق وللعائلات الثكلى بتعازينا القلبية الحارة بضحايا هذه الكارثة الطبيعة، متمنين لهم الرحمة والسكينة، وللمصابين بالشفاء العاجل، ولبلدكم وشعبكم الصديق السلامة من كل مكروه.كما عزى أبو مازن، في برقية مماثلة، المستشارة الفدرالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل بضحايا الفيضانات.وقال عباس، في البرقية، "نتقدم لدولتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأحر التعازي القلبية، بوقوع العشرات من الضحايا والمئات من المصابين، والآلاف من المفقودين من أبناء شعبكم الصديق، إضافةً للخسائر المادية الجسيمة، نتيجةً للفيضانات المأساوية التي تضرب أجزاء من غرب ألمانيا".وأضاف الرئيس عباس: "إننا إذ نعرب عن صادق مواساتنا وتضامننا معكم ومع شعبكم وعائلات الضحايا في هذه الكارثة الطبيعة، لنرجو الرحمة والسكينة للراحلين، والشفاء العاجل للمصابين، واثقين بأنكم ستتجاوزون هذه المحنة الأليمة".