تفاصيل اتصال جمع إسماعيل هنية والرئيس الجزائري

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس المكتب السياسي لحركة" حماس" إسماعيل هنية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، بإنجاز الانتخابات التشريعية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع الرئيس الجزائري لتهنئته بإنجاز الانتخابات التشريعية، قائلاً: "إنّه ليطيب لنا في حركة حماس، أنّ نبعث إلى فخامتكم، أصدق مشاعر التهنئة، وأسمى آيات التبريك، بمناسبة إنجاز الانتخابات التشريعية، ونجاح الشعب الجزائري الشقيق في اختيار ممثليه، بكل حرية وديمقراطية في البرلمان، واختيار النائب السيّد له، إبراهيم بوغالي رئيسا له.وتقدم بخالص التهنئة باختيار السيد أيمن بن عبد الرّحمن وزيراً أول، وتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، داعياً لهم بالتوفيق والسداد في قيادة البلاد، ولرئيس الحكومة ووزرائها بالنجاح في مهامهم، وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري العزيز، ورفعة ومكانة الدولة الجزائرية في المجالات كافة.وعبّر هنية للرئيس الجزائري، عن عميق التقدير والشكر والاعتزاز بمواقف الجزائر التاريخية والمشرّفة، رئيسًا وحكومةً، وشعبًا، المناصرة والداعمة والمتضامنة مع فلسطين وقضيتها العادلة، والرّافضة لمشاريع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف: "نتطلع دوماً إلى أنّ تكون الجمهورية الجزائرية الشقيقة داعمة لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله، وفي مقدمتها تحرير أرضه والعودة إليها، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".