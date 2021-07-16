فتح "معبر رفح" الأحد المقبل لعودة المواطنين العالقين في العريش

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر، اليوم الجمعة، أنه بعد التواصل مع الجهات المصرية ذات الصلة، قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا يوم الأحد المقبل 18 تموز/ يوليو الجاري، لعودة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش ممن عبروا "معدية الفردان" يوم أمس الخميس "كشف معدية الفردان".وشكر سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر دياب اللوح، السلطات المصرية على تذليلها الصعاب أمام شعبنا الفلسطيني وتيسير سبل عودتهم إلى أرض الوطن.