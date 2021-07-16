إصابات بالرصاص الحي والمعدني في مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعد انطلاق فعاليات مناهضة للاستيطان على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت حتى الساعة الثالثة من مساء اليوم مع 9 إصابات في بيتا 3 منها بالرصاص الحي و4 بالمطاط.وشارك مئات المواطنين في الفعاليات المناهضة للاستيطان على جبل صبيح بعد أداء صلاة الجمعة في بلدة بيتا.وأكد الدكتور حذيفة بدير خطيب الجمعة التي أقيمت في منطقة الهوتة قرب جبل صبيح أن أهالي بيتا وبعد انسحاب المستوطنين من الجبل وبقاء البؤرة بمساكنها، لا يثقون بحكومة الاحتلال التي تتفنن بهدم البيوت وتشريد أهالي الشيخ جراح، وهدم المنازل في سلوان، والتي تمارس كل أشكال العنف ضد الفلسطينيين العزل.وقال بدير إن الاحتلال يعمل على إنشاء مدرسة ومعبد ديني للمستوطنين على جبل صبيح، في محاولة لإيجاد مدخل للتسلل لأرض الجبل ومصادرته وتثبيت المستوطنة.وحمّل بدير الجميع دون استثناء المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في جبل صبيح، وقال: "دماء شهدائنا أمانة في أعناقكم جميعا".ووجه بدير رسالة إلى المؤسسات وبلديات المنطقة المحيطة بجبل صبيح لضرورة التنبه لمساعي الاحتلال لاستملاك أراضي في جبل صبيح، محذرا من سماسرة الأراضي وعدم الثقة بأي شخص غير معروف يريد الاستملاك على الجبل.وأضاف بدير: "إياك أيها الفلسطيني أن تسرب ولو مترا واحدا للاحتلال، لأن هذا المتر سيكون الأساس الذي سيهدم عليه صرح الشهيد والأساس الذي ستقام عليه المستوطنة".وشدد بدير على أن المعركة القادمة لمحاربة الاستيطان ومحاولات تسريب الأراضي هي معركة الوعي، ولن تسلم بيتا والبلدات المجاورة من ذلك إلا إذا كان لدينا الوعي وثقافة ألا نبيع لأحد أيا كان.ويواصل الشبان وأهالي بلدة بيتا فعاليات المقاومة اليومية والإرباك الليلي، للتصدي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي جبل صبيح وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على رأس الجبل.