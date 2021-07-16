شؤون فلسطينية

لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني غاضبة بسبب تصريحات "عزام الأحمد"

لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني غاضبة بسبب تصريحات "عزام الأحمد"
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، محمد الظهراوي عن تقديره وتثمينه لموقف النائب الأردني خليل عطية وقطعه حديث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد؛ خلال اجتماعات البرلمان العربي.

ووفق موقع (خبرني) الأردني، كان عزام الأحمد، وأثناء حديثه أمام البرلمان العربي، قال: "أحبطنا صفقة القرن وحدنا واصطدمنا مع أمريكا" ليقطاعه النائب عطية، بالقول "لم تكن وحدكم وجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني تصدى لصفقة القرن والأردن مناصر قوي للقضية الفلسطينية".

واستهجن الظهراوي ما أسماه "عدم تطرق عزام الأحمد لأكثر من مرة لموقف الأردن الثابت والراسخ  بقيادة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وعبر الظهراوي عن امتعاضه الشديد من حديث الأحمد، وقال: "ذلك استثمار المنقوص من الأحاديث ليلبي غاية في نفس المغرضين وتغييب الدور والموقف الاردني المحوري المبذول لصالح القضية الفلسطينية".

وقال الظهراوي: إن الأردن يشكل شريان حياة للشعب الفلسطيني وتصدى لـ "صفقة القرن " ولكافة المخططات وتعرض لضغوطات نتيجة مواقفه الثابتة والحازمة التي يتعمد القيادي عزام الأحمد عدم التطرق لها في المحافل البرلمانية.

وختم الظهراوي، حديثه، بالقول: "القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية يزداد حضورها يوما بعد يوم  بفضل جهود الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية وجهوده الحثيثة التى تواصلت بلا انقطاع من  أجل منع  تغييبها عن مسرح السياسة الدولية  في الوقت الذي كان يعتقد فيه الاحتلال الاسرائيلي في عهد بنيامين نتنياهو "وخلال حقبة إدارة ترامب  ان القضية قد دفنت وانه آن الأوان لاعتبار القدس عاصمة الاحتلال الإسرائيلي".

واعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها لموقف رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في رده على عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "عزام الأحمد" وتأكيده دعم البرلمان العربي ورئيسه لجهود ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وللشعوب العربية في مناصرة فلسطين.

شاهد: خليل عطية يُقاطع عزام الأحمد خلال كلمته أمام البرلمان العربي..
 

أخبار ذات صلة

حماس: كل مكونات المجتمع الصهيوني منخرطة في العدوان على شعبنا

حماس: كل مكونات المجتمع الصهيوني منخرطة في العدوان على شعبنا

مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

مستوطنون يجرفون أراض في قرية عين البيضا

مستوطنون يجرفون أراض في قرية عين البيضا

إصابات بالرصاص الحي والمعدني في مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

إصابات بالرصاص الحي والمعدني في مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يُنفذ التطهير العرقي بالقدس ومناطق &#34;ج&#34;

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يُنفذ التطهير العرقي بالقدس ومناطق "ج"

إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان غرب سلفيت

إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان غرب سلفيت

أريحا: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة مياه للاستخدام الزراعي

أريحا: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة مياه للاستخدام الزراعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجرفون أراض في قرية عين البيضا

مستوطنون يجرفون أراض في قرية عين البيضا

إصابات بالرصاص الحي والمعدني في مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

إصابات بالرصاص الحي والمعدني في مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أريحا: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة مياه للاستخدام الزراعي

أريحا: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة مياه للاستخدام الزراعي

قلقيلية: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

نابلس: إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

نابلس: إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان بحزما

إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان بحزما

القدس: مسيرة في حزما تنديدا بشق الاحتلال شارع استيطاني

القدس: مسيرة في حزما تنديدا بشق الاحتلال شارع استيطاني

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات

مصر: لن نقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

مصر: لن نقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

الجيش السوداني يتصدى لهجوم إثيوبي قرب حدود البلدين

الجيش السوداني يتصدى لهجوم إثيوبي قرب حدود البلدين

وزير الزراعة الجزائري: الحرائق قضت على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة

وزير الزراعة الجزائري: الحرائق قضت على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة