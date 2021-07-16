قلقيلية: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما.وأفاد الناطق الإعلامي باسم إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة، أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، واعتلوا أسطح منازل المواطنين واستخدموها لقناصتهم، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت عقب الصلاة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشارك في المسيرة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وحشد من المواطنين الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في محافظات الوطن.