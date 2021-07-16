شؤون فلسطينية

قلقيلية: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة، أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، واعتلوا أسطح منازل المواطنين واستخدموها لقناصتهم، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت عقب الصلاة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشارك في المسيرة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وحشد من المواطنين الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في محافظات الوطن.

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يُنفذ التطهير العرقي بالقدس ومناطق &#34;ج&#34;

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يُنفذ التطهير العرقي بالقدس ومناطق "ج"

إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان غرب سلفيت

إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان غرب سلفيت

أريحا: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة مياه للاستخدام الزراعي

أريحا: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة مياه للاستخدام الزراعي

نابلس: إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

نابلس: إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان بحزما

إصابة بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان بحزما

القدس: مسيرة في حزما تنديدا بشق الاحتلال شارع استيطاني

القدس: مسيرة في حزما تنديدا بشق الاحتلال شارع استيطاني

أبو هولي يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي أوضاع اللاجئين وأزمة (أونروا)

أبو هولي يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي أوضاع اللاجئين وأزمة (أونروا)

الصحة: تسجيل حالة وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل حالة وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة والقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أريحا: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة مياه للاستخدام الزراعي

أريحا: إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة مياه للاستخدام الزراعي

قلقيلية: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

نابلس: إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

نابلس: إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

القدس: مسيرة في حزما تنديدا بشق الاحتلال شارع استيطاني

القدس: مسيرة في حزما تنديدا بشق الاحتلال شارع استيطاني

أبو هولي يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي أوضاع اللاجئين وأزمة (أونروا)

أبو هولي يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي أوضاع اللاجئين وأزمة (أونروا)

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية

مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في وادي الفارعة جنوب طوباس

مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية في وادي الفارعة جنوب طوباس

(معاريف): فرص التوصل لصفقة تبادل أسرى غير ناضجة والوسطاء يبذلون جهودا لسد الفجوات

(معاريف): فرص التوصل لصفقة تبادل أسرى غير ناضجة والوسطاء يبذلون جهودا لسد الفجوات

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات

عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات

مصر: لن نقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

مصر: لن نقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

الجيش السوداني يتصدى لهجوم إثيوبي قرب حدود البلدين

الجيش السوداني يتصدى لهجوم إثيوبي قرب حدود البلدين

وزير الزراعة الجزائري: الحرائق قضت على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة

وزير الزراعة الجزائري: الحرائق قضت على 8900 هكتار ومعظمها مفتعلة