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اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية

اتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية
رام الله - دنيا الوطن
عين سفراء البحرين والإمارات وإسرائيل لدى المملكة المتحدة، ليام فوكس رئيسا لمجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية، بهدف إنشاء منصة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية والسلام في الشرق الأوسط.

وقد أعرب الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير البحرين لدى المملكة المتحدة، عن سعادته لتولي فوكس دورا رئيسيا في "ترسيخ جسور التواصل والتعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية الإبراهيمية"، مشيرا إلى أن "توافق الرؤى حول أهمية التعاون والتفاهم كخيار استراتيجي لتحقيق مصالح المنطقة يظل عاملًا مهمًا للسلام في الشرق الأوسط"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جانبه، أعرب فوكس عن شكره وتقديره لسفراء البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لدى المملكة المتحدة للاضطلاع بهذا الدور وقيادة المجموعة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية والسلام الشامل في كل أنحاء الشرق الأوسط.

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